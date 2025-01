San Costanzo Festa per il patrono popolare. Luminaria, messe, torcolo e Grande Fiera

Quasi ci siamo. La città si prepara a festeggiare il suo patrono, quello più pop dei tre, ovvero San Costanzo. Sarà per la leggenda dell’occhiolino alle ragazze da marito, sarà perché spesso fede, rito e folclore vanno a braccetto, sta il fatto che per San Costanzo si mobilita tutta Perugia: le scuole e gli uffici pubblici si fermano, la gente nonostante il freddo esce di casa per andare alla Grande Fiera al Borgo Bello e assaggiare il torcolo. Già il torcolo. E’ il dolce della tradizione. Gioia del palato con quel trionfo di pinoli, uvette, canditi e anice; ricchezza dei forni e delle pasticcerie che in questi giorni ne producono a quintali. Dunque mercoledì 29 gennaio, come da tradizione, si onora San Costanzo in un mix di celebrazioni religiose e terrene.

Eccole nel dettaglio. Si inizia martedì con la Luminaria in partenza da palazzo dei Priori alle 17.30. La presiede il vescovo Ivan Maffeis; alle 18 nella basilica di San Costanzo c’è l’offerta dei doni e del cero da parte della sindaca di Perugia, con la partecipazione della corale della polizia locale. Mercoledì alle 8 e alle 10 messe, e fino alle 20 in Borgo XX Giugno largo alle bancarelle. Alle 10.30 taglio del nastro e degustazione del torcolo. Poi alle 11 si sale in Duomo per la celebrazione eucaristica alla quale partecipano, oltre a Maffeis, i vescovi umbri e le autorità. Allo scoccare di mezzogiorno, il trionfo dei torcoli. Stand in corso Vannucci davanti a palazzo dei Priori in collaborazione con Confcommercio, Cna, Confartigianato e Associazione Italiana Sommelier. Si finisce in musica: alle 15.30 sempre nella basilica di San Costanzo concerto “All the saints. San Costanzo la notte“, a cura dell’Ensemble dell’orchestra da camera di Perugia.

Silvia Angelici