San Bartolo. Servizi congiunti per il centro

Per il Centro Sociale di San Bartolo ci sarà la gestione congiunta fra la Cooperativa Sociale "La Goccia" e l’"A.S.D. Athletic Club Bastia" per quello che vuole essere un nuovo modello di aggregazione sociale per Bastia Umbra; avrà una durata di 3 anni. L’affidamento da parte dell’amministrazione comunale è avvenuto dopo che la nuova manifestazione d’interesse ha aperto le porte a progetti mirati alla realizzazione di attività di animazione sociale, culturale, ricreativa e sportiva con il coinvolgimento attivo della comunità locale, consci delle criticità presenti nel tempo dalle precedenti convenzioni.

Il progetto cardine della nuova convenzione (che avrà una durata di 3 anni) è stato presentato in maniera sinergica da due soggetti sempre operanti nel territorio di Bastia Umbra, i quali hanno dato vita ad una specifica ATS per la gestione congiunta del Centro San Bartolo: la Società Cooperativa Sociale "La Goccia" e l’"A.S.D. Athletic Club Bastia" i quali, seppur con mission e peculiarità specifiche, condividono un comune interesse per il territorio sede del progetto e la volontà di creare forti momenti di scambio, coesione sociale e inclusione della cittadinanza, con una specifica sensibilità ed attenzione alle fasce più deboli.

"Con il progetto ‘Generazioni in Gioco’ – viene evidenziato dal Comune - la nuova gestione del Centro San Bartolo si impegnerà ad unire il passato e il futuro per realizzare una piena integrazione tra giovani e anziani".