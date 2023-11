’Salviamo alberi e città’. La mobilitazione a Bastia

BASTIA UMBRA – Continua la ‘guerra dei pini: "Salviamo gli alberi, salviamo la città" è lo slogan che ha caratterizzato la mobilitazione che c’è stata in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, con particolare attenzione ai pini a rischio abbattimento a Bastia nelle vie San Francesco, Marsala, Manzoni, che le proteste degli ultimi mesi tentano di evitare.

L’associazione BastiAmo e il Comitato Salviamo i Pini di via San Francesco, di via Marsala e via Manzoni hanno dato vita in questa settimana a una campagna di informazione, con gazebo venerdì in piazza Cavour e ieri in via Giontella, sul tema del verde, della sua cura e sviluppo, in ambiente urbano e naturale. "Le gravi criticità che si sono presentate in occasione della vicenda dei pini – evidenziano le due associazioni – hanno portato le due organizzazioni ad unirsi per ampliare lo sguardo sulla tematica del patrimonio arboreo e naturalistico di tutto il territorio comunale, coniando in questo senso il titolo dell’iniziativa, ’Salviamo gli alberi, Salviamo la città’ e con un occhio puntato al modo con cui questi temi sono affrontati nel Piano Regolatore Strutturale appena approvato".

Nel corso degli incontri esperti del territorio hanno parlato delle risorse ambientali delle quali ricco il comune di Bastia, sia floristiche che faunistiche: dagli alberi monumentali, all’avifauna urbana, dagli uccelli migratori alle specie botaniche che impreziosiscono sia spazi pubblici che privati, un patrimonio da censire, tutelare e sviluppare.