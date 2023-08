Salta Righeira a Gualdo Tadino: Mezzancella star in piazza

Il concerto di Johnson Righeira, previsto per venerdì 11 agosto, è stato cancellato dal calendario degli eventi dell’estate gualdese "in seguito all’improvviso forfait" del protagonista. L’amministrazione comunale ha subito deciso di proporre nuovi eventi, in collaborazione con l’emittente locale, Erreti e i suoi speaker. Così nella serata di martedì 8, alle 21.30, si esibirà Antonio Mezzancella (nella foto), cantante-imitatore diventato noto al grande pubblico per aver partecipato e vinto programmi campioni di ascolti come "Tale e Quale Show", condotto da Carlo Conti e di cui Mezzancella è poi diventato coach e, prima ancora, "Tu sì que vales" di Canale 5, dove fu finalista. Le sue capacità di imitare alla perfezione oltre cento cantanti e star del mondo dello spettacolo italiane e internazionali, lo hanno portato a prendere parte a diversi programmi Rai e Mediaset, tra cui "Quelli che il calcio", "Maurizio Costanzo Show", "Domenica In", "L’anno che verrà", "Oggi è un altro giorno" e "Il cantante mascherato". Sul palco gualdese, perciò, "saliranno virtualmente grandi cantanti come Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Claudio Baglioni, Ligabue, ma anche Valentino Rossi, Aldo Giovanni e Giacomo, tutti imitati perfettamente da Mezzancella che, riuscendo a lavorare in sincro con i video come pochissimi al mondo, darà vita a uno spettacolo unico e coinvolgente", dicono gli organizzatori.

Giovedì 10, sempre in piazza Mazzini, invece si canterà e si ballerà la musica degli anni Sessanta e Settanta con lo show del Charlie Rock che presenterà "Remember Bandiera Gialla". Le due serate saranno condotte da Enrico Brunetti, Lisa Chiavini e Claudio Zeni e sono realizzate anche grazie alla proficua collaborazione con i commercianti della zona.

Alberto Cecconi