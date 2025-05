Corciano, più risorse sulla sicurezza stradale

CORCIANO – Il Comune di Corciano ha approvato l’assestamento di bilancio 2025. "L’azione amministrativa si sta muovendo con responsabilità e visione – ha dichiarato il vicesindaco con delega al bilancio, Sara Motti – garantendo la continuità dei servizi essenziali senza rinunciare agli investimenti, resi possibili anche grazie all’applicazione dell’avanzo libero di amministrazione".

Gli investimenti programmati superano i tre milioni di euro e saranno destinati a opere diffuse su tutto il territorio comunale. L’intervento più consistente riguarda il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, per un importo di 2.044.500 euro.

Proprio in merito alla sicurezza stradale sono previsti interventi di installazione di guardrail per 125.000 euro, la realizzazione di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche sugli attraversamenti pedonali per 14.000 euro, la manutenzione della rete fognaria per 30.000 euro e, infine passaggio semaforico sia a Ellera in via Nervi che a Terrioli per un totale di 85.000 euro.

Ci sono 100.000 euro per l’acquisto di giochi per le aree verdi e 50.000 euro per la realizzazione di nuove pensiline alle fermate degli autobus. Poi 60.000 euro per il quartiere di Ellera.