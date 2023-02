Salta la vendita della Ternana, Bandecchi ci ripensa

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana

Terni, 24 febbraio 2023 – Marcia indietro di Unicusano: salta la vendita della Ternana. Stefano Bandecchi resta alla guida delle Fere e fa sapere che accoglierà solo partecipazioni di minoranza nel club. Il colpo di scena arriva da Tag24, il quotidiano on line dell’Università Niccolò Cusano. “Salta la trattiva per la cessione della società – si legge su Tag24 – Il presidente Stefano Bandecchi cambia idea e non vende più la società al 100%. Il patron rossoverde intende restare proprietario di maggioranza del club. Prenderà in considerazione le proposte di imprenditori che vorranno affiancarlo con l’acquisizione di alcune quote ma non di maggioranza”.

Il 22 scorso Tag 24 annunciava: "Accordo fatto: entro fine settimana la cessione al 100% ad una società straniera”. I rumors che si sono rincorsi nelle ultime 48 ore, anche sui possibili acquirenrti, hanno scatenato un ampio dibattito social tra i tifosi