Salmo e Noyz Narco all’"Umbria che spacca"

E dopo Umbria Jazz e il Festival dei Due Mondi arrivano le prime anticipazioni anche per “L’Umbria che spacca“ che tornerà a Perugia dal 3 al 7 luglio con la sua XI edizione, pronta a solcare la rotta della creatività e dell’intrattenimento. Il festival, consolidatosi come punto di riferimento nel panorama culturale, vuole essere una piattaforma per accogliere i più grandi artisti nazionali e locali, coniugando la volontà di offrire al pubblico una varietà di esperienze culturali che spaziano dalla musica all’arte con l’esigenza di offrire una vetrina ai talenti provenienti dall’Umbria.

I primi grandi artisti annunciati sono Salmo e Noyz Narcos (nella foto) , che sabato 6 luglio porteranno sul palco del Festival il loro “Hellraisers“, il tour che ripercorre i loro successi e presenta dal vivo il loro album collaborativo “CVLT” manifesto della produzione dei due rapper. Eclettico, anticonformista e provocatorio, Salmo è stato il primo artista, ibrido tra il rap e il rock, ad esibirsi a San Siro e vanta sei album in studio e tre dischi dal vivo. Noyz Narcos è considerato uno dei maggiori esponenti della scena hip hophardcore italiana, con una carriera ventennale con otto album solisti. I biglietti per il concerto saranno in vendita online sul sito www.umbriachespacca.it a partire dalle 15 di oggi mentre l’apertura dei punti vendita è prevista per martedì 5 dicembre alle 11. L’edizione 2024 de “L’Umbra che spacca“ promette molte di novità, sia nella programmazione che nelle iniziative sociali.