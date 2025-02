Sala gremita per la presentazione del libro “Gramsci. La biografia“

CITTÀ DI CASTELLO - Una platea gremita e interessata ha partecipato alla presentazione del libro “Gramsci. La biografia“ del professor Angelo d’Orsi, storico e accademico di fama internazionale. L’iniziativa, in biblioteca, è stata promossa dalle associazioni Astra e Umbrialeft e dall’Anpi; un’occasione per approfondire la figura di Gramsci, uno degli intellettuali chiave della storia italiana e mondiale. Insieme all’autore hanno partecipato esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni tra cui il senatore Walter Verini, i sindaci di Città di Castello, Citerna, Montone e Pietralunga. Professore ordinario di Storia del pensiero politico all’Università di Torino fino al 2020, d’Orsi ha dedicato la sua carriera allo studio delle ideologie e delle vicende politiche del Novecento, con particolare attenzione al pensiero gramsciano. "Si è scritto tanto su Gramsci – ha spiegato il professore – esistono quasi 25mila titoli in 41 lingue del mondo, però mancano le biografie…".