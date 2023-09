Sagra Musicale Umbra Al via “Voci della città“

Un festival nel festival: alla Sagra Musicale Umbra debutta da stasera a venerdì la seconda edizione di “Voci della città“, la rassegna dedicata ai gruppi corali umbri in un progetto che esalta e valorizza i talenti del territorio: alle 21 nella chiesa di Santo Spirito a Perugia, si esibirà il coro Armoniosoincanto diretto da Franco Radicchia, nel concerto “Tra Monodia e Polifonia: La melodia sacra a Roma“. Secondo concerto domani, sempre alle 21 a Santo Spirito, con l’ensemble Coristi a Priori, diretto da Carmen Cicconofri. Domani la Sagra propone anche, nel suo programma dedicato alle città, il doppio concerto del Quintetto di Fiati dell’Orchestra da Camera di Perugia con il soprano Myung Jae Kho, soprano, “Il giro del Mondo in 80 minuti“ per il progetto Musica come dono, alle 10 alle Opere Pie Donini e alle 19 al Cinema Méliès per il Cidis. E alle 17 nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri conferenza dello storico dell’arte Marco Carminati su “Andare in gondola a far “scaraboti”. Il Canaletto ritrattista di città".

“Voci della città“ prosegue martedì con il Coro Santo Spirito Volumnia, diretto da In Sang Hwang, con Francesco Ragni all’organo, mercoledì con il concerto “Salisburgo e il giovane Mozart“, con l’Accademia degli Unisoni, diretta da Leonardo Lollini, con Paolo Castellani e Pierluigi Mencaglia, violini, Mauro Businelli, violoncello, e Francesco Ragni, organo. Quindi giovedì “Wiener Blut“ con il Coro dell’Università di Perugia insieme al Coro Giovanile del Conservatorio “Morlacchi”, diretti da Marta Alunni Pini, con Elena Vigorito, soprano, Oreste Calabria, assistente alla direzione, e Francesco Andreucci, pianoforte. Infine venerdì il Libercantus Ensemble, diretto da Vladimiro Vagnetti, con Lorenzo Bisogno, sassofono, e Oreste Calabria, pianoforte, proporrà lo spettacolo “America: Canti e armonie dalle città d’oltreoceano“.