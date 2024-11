Sabota le linee elettriche del cimitero: denunciata una donna

Perugia, 27 novembre 2024 - Furto, atto vandalico con l'intento di sabotare la linea elettrica del cimitero? Fatto sta che gli agenti della Squadra Volante, su disposizione della centrale operativa della Questura sono intervenuti al Monumentale di Perugia, a seguito di una segnalazione da parte di un incaricato alla vigilanza. Quest'ultimo ha evidenziato la presenza di una donna intenta ad armeggiare con alcuni fili di rame all'interno del cimitero che, non appena è stata scoperta, è fuggita. Intervenuti sul posto, gli operatori hanno rintracciato, fermato ed identificato la donna (cittadinanza straniera) che è stata trovata in possesso di una borsa contenente coltelli, forbici da potatura, forbici in metallo e cacciaviti. In particolare, i danni hanno riguardato le linee di alimentazione non meno di 150 lampade votive delle lapidi dei defunti. La donna è stata denunciata in stato di libertà per il reato di danneggiamento.