Sabato il via alla raccolta firme per il salario minimo

TERNI Sabato dalle 10 a Largo Villa Glori la raccolta firme a sostegno della proposta di legge per il salario minimo. L’iniziativa è del M5S Terni. "Stabilire un salario minimo adeguato che permetta ai lavoratori di vivere in modo dignitoso è un passo fondamentale per garantire una società più equa - sottolineano i ’pentastellati’ – . Questo l’obiettivo dell’iniziativa di raccolta firme di sabato 7 ottobre a Largo Villa Glori. Al gazebo allestito dagli attivisti e portavoce sarà possibile partecipare alla raccolta firme a sostegno della proposta di legge per il salario minimo. L’iniziativa avverrà in contemporanea in altri comuni umbri. La legge sul salario minimo è un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita"