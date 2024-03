Rumori, alcolici e ordine pubblico: stretta sui locali ’molesti’

PERUGIA – Stretta sulle attività commerciali da parte dei Comuni. Ma stavolta le possibili restrizioni verranno prese in modo permanente e non con ordinanze a tempo. La giunta regionale, infatti, ha approvato il nuovo regolamento attuativo della legge sul commercio. In pratica viene introdotta nella programmazione comunale, la possibilità di prevedere limiti di distanza per le attività di vendita in relazione a motivate e specifiche esigenze quali tutela della quiete pubblica, tutela dell’ambiente urbano, sicurezza stradale, contenimento del traffico. Nelle aree tutelate i Comuni hanno la possibilità di stabilire limiti di orario, misure finalizzate a contenere i rumori e provvedimenti di divieto della vendita di alcolici o bevande in contenitori di vetro e lattine. Ciò avrà applicazione anche nei confronti della attività già in esercizio. "Accogliamo con soddisfazione questo provvedimento - commenta l’assessore comunale al commercio Clara Pastorelli (foto) – poiché fornirà ai comuni strumenti operativi e normativi determinanti per tutelare i territori più sensibili".