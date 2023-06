“Ruggini“ sulla Fontana Melasecche dà l’allarme e bacchetta l’ex sindaco

La ruggine aggredisce la “nuova“ Fontana di Piazza Tacito, ricostruita per anni e riaperta nel dicembre del 2021. La denuncia è dell’assessore regionale Enrico Melasecche, che bacchetta l’ex sindaco Leonardo Latini e l’ex vice e assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati. A Melasecche replica il vicesindaco Riccardo Corridore, confermando comunque la questione della ruggine. "La Fontana dello Zodiaco va fermata - attacca Melasecche –, la ruggine prodotta dal castello metallico appena ricostruito denota una pessima esecuzione. Vanno accertate le cause di questo mezzo disastro. E’ inutile continuare a raccontare teorie balzane perchè è evidente che il castello è stato eseguito male, ma da troppi mesi si sono continuate ad inventarsi scuse ridicole. Ogni giorno che passa la ruggine che sprigiona il castello è più pericolosa. Assessore e sindaco forse avrebbero dovuto prendere molti mesi fa l’unica decisione possibile, scomodissima in campagna elettorale, cioè ammettere il problema. Faccio un appello affinchè la nuova amministrazione agisca subito". "Rassicuriamo Melasecche circa il fatto che le sue indicazioni sono state prese in esame dalla nuova Giunta prima delle sue esternazioni - risponde Corridore –. Fa piacere quindi che, pur essendo esponente di un partito, la Lega, che non è presente in Consiglio comunale, appoggi le nostre iniziative. Auspichiamo la stessa collaborazione sulle problematiche che riguardano Terni a livello regionale, sinora troppo penalizzata dal governo di centrodestra".

Ste.Cin.