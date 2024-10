Rubati otto fucili da caccia e pistola. Furto mattutino in una villetta

Un colpo premeditato o solo una coincidenza? A rispondere saranno gli inquirenti che indagano sul furto di otto fucili, una pistola e diverse munizioni, avvenuto nella frazione di San Marino in Trignano. A dare l’allarme agli agenti della polizia del commissariato sono stati i proprietari della villetta a schiera che qualche giorno fa sono rientrati a casa nel primo pomeriggio ed hanno trovato la spiacevole sorpresa. Nelle ore mattutine i ladri hanno approfittato della loro assenza per introdursi, presumibilmente attraverso la porta. all’interno dell’abitazione. Nel mirino dei malviventi è finito subito un armadietto blindato contenente le armi regolarmente custodite dal proprietario. In base ad una prima ricostruzione dei fatti ad agire sarebbero state almeno due persone ed è probabile che ci fosse anche un terzo complice ad attendere in macchina. I ladri si sono dati alla fuga portando via l’armadietto blindato che oltre ai fucili da caccia e alla pistola custodiva anche diverse munizioni. Non è dato sapere se all’interno ci fossero altri oggetti. Tre le vie di fuga, in direzione Acquasparta, in direzione Spoleto attraverso la Tre Valli e la vecchia Provinciale o addirittura in direzione Monte Martano. Gli agenti del commissariato di Spoleto stanno indagando per tentare di individuare gli autori del furto. A tal proposito per individuare almeno l’auto con cui i malviventi si sono dati alla fuga potrebbero essere fondamentali le immagini dei sistemi di videosorveglianza di alcune attività commerciali presenti nella zona. L’ipotesi più plausibile comunque rimane quella di un furto non premeditato. Al momento l’armadietto blindato non è ancora stato rinvenuto.