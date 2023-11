Rubano la bandiera italiana. Denunciati tre tedeschi. Il tricolore è stato ritrovato

Oltre all’allarme furti, assai forte nel territorio in questo periodo, c’è anche chi ha pensato di sottrarre la bandiera italiana dal monumento ai Caduti di Palazzo di Assisi. La Polizia di Stato e la Polizia Locale di Assisi hanno però individuato gli autori del gesto che sono stati denunciati per furto, grazie anche alle immagini di videosorveglianza presenti in zona. Si tratta di tre cittadini tedeschi, rispettivamente di 46, 36 e 43 anni, ritenuti responsabili della sottrazione del vessillo tricolore, collocato presso il monumento ai Caduti per la Patria, situato nel centralissimo e trafficatissimo viale Michelangelo della frazione, per giunto nei giorni in cui nel territori si celebra la Giornata dell’Unità nazionale e Festa delle Forze Armate. Si tratta di persone che si trovavano in Assisi per lavoro e che si erano resi protagonisti del gesto.

Il furto della bandiera, avvenuto la sera dell’8 novembre scorso, era stato subito notato dal vice presidente della Pro-loco di Assisi che si era rivolto alle forze dell’ordine, denunciando l’episodio. Gli agenti del Commissariato di Assisi, unitamente al personale della Polizia Locale, hanno quindi dato avvio alle indagini, procedendo anche all’acquisizione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, proprio di fronte alla chiesa parrocchiale e adiacente la piazza principale. Grazie alle indagini e agli approfondimenti svolti dai poliziotti e dagli agenti della polizia locale è stato possibile risalire all’identità dei tre soggetti, risultati essere operai presenti in città per motivi di lavoro che, nei giorni seguenti, hanno anche restituito la bandiera. La restituzione del tricolore da parte del terzetto non ha impedito di far scattare, nei loro confronti, la denuncia per furto.

M.B.