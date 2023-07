Rubano anche i farmaci salvavita. Maxifurto al Distretto sanitario

Castiglione del Lago (Perugia), 16 luglio 2023 - Migliaia di euro di farmaci salvavita sono stati trafugati dal distretto sanitario di Castiglione del Lago. Sul furto sono in corso le indagini dei carabinieri di Città della Pieve in collaborazione con i colleghi del Nas intervenuti per una materia che riguarda appunto medicinali che con ogni probabilità potrebbero essere reinseriti illecitamente al mercato nero, presumibilmente all’estero. Il fattaccio, che si sarebbe verificato una ventina di giorni fa, era rimasto nel più stretto riserbo almeno fino a poche ore fa quando a tirarlo fuori in consiglio comunale è stato il consigliere di minoranza Paolo Brancaleoni, il quale ha voluto rimarcare la "totale inadeguatezza dell’edificio che attualmente ospita il distretto sanitario. Privo di ogni requisito necessario ad ospitare un presidio fondamentale, ma adesso anche evidentemente privo delle basilari misure di sicurezza per impedire un fatto come questo. Un danno gravissimo non solo per le casse della sanità e quindi per le tasche dei cittadini ma soprattutto per i malati che di quelle medicine hanno loro malgrado bisogno. Una vergogna. Al momento quello che continuiamo a chiamare Distretto, io lo chiamo ’androne con davanti una tenda da circo’ da cui dei malviventi hanno portato via farmaci biologici costosi per diverse migliaia di euro... da un edificio in cui non c’è allarme e nemmeno aria condizionata o maniglioni antipanico per aprire le porte. Pochi spazi ambulatori servizi mancanti e ora ci mancava anche questo".

Un fatto di cronaca dunque che spalanca ancora una volta il tanto dibattuto tema della necessità di un nuovo edificio per il distretto sanitario di Castiglione del Lago. Il territorio lacustre purtroppo ha visto sfumare la possibilità di un finanziamento statale da due milioni di euro che il Comune ha perso per via di un mancato adempimento burocratico. Sulla vicenda intervengono anche gli ex amministratori Perino Bernardini e Daniz Ludovichi: "La questione del nuovo Distretto sta particolarmente a cuore ai cittadini di Castiglione del Lago, e nonostante la precedente amministrazione avesse lasciato le condizioni tecniche ed economiche per realizzarlo, nulla è stato fatto. Si ipotizza che il finanziamento non arriverà prima del 2026, dopo aver perso i 2 milioni di euro trasferiti dalla Regione nel bilancio del comune".