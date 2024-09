Ruba nel supermercato dove lavora: denunciato un quarantenne

Foligno, 19 settembre 2024 - Dipendente di un supermercato di Foligno denunciato per furto aggravato. L’uomo, 40 anni, già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso dalla Volante subito dopo aver caricato a bordo della propria autovettura varie tipologie di generi alimentari, per un valore complessivo di circa 150 euro. Gli approfondimenti svolti hanno evidenziato che, ad asportare la merce, senza averla pagata, era stato proprio lui, e aveva agito durante il normale orario di apertura dell’attività.

Ad accorgersi del furto sono stati alcuni suoi colleghi, i quali, dopo aver notato i movimenti sospetti del 40enne attraverso le telecamere di videosorveglianza, hanno richiesto l’intervento della Polizia di Stato, permettendo così agli agenti di riscontrare la fondatezza della segnalazione ricevuta.