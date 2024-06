Ruba l’incasso al distributore. Denunciato

NORCIA - Ruba l’incasso alla pompa di benzina, denunciato per furto. I carabinieri della compagnia di Norcia, hanno identificato e denunciato un uomo ritenuto responsabile del furto ai danni di un distributore di benzina di Norcia, a maggio. L’uomo, un 68enne originario del viterbese ma senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe approfittato dell’assenza del gestore durante la pausa pranzo per introdursi nel gabbiotto della stazione di servizio e asportare dalla cassa 300 euro in contanti. I militari hanno iniziato subito le indagini raccogliendo indizi utili ad identificare il responsabile e, anche grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio, sono riusciti ad identificare il presunto autore del furto perpetrato che è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto e dovrà rispondere di furto aggravato.