Roulotte incendiata. Il progetto va avanti

TERNI Sospetta origine dolosa del rogo che ha interessato la roulotte che i residenti del quartiere Brin-Campofregoso hanno eletto a presidio del Museo degli abitanti. "Sono molto dispiaciuta per quanto accaduto. Francamente - dichiara l’assessore comunale al welfare, Viviana Altamura - credo che sia possibile un mondo in cui le persone hanno a cuore la cosa pubblica, in cui non violano un bene comune". Il presidio era stato attivato nei mesi estivi per la raccolta di ricordi e testimonianze sul quartiere e sui suoi abitanti, sottoliena Palazzo Spada, l’obiettivo era costruire un luogo di incontro con i cittadini in un quartiere con problematiche sociali e interessato da azioni di riqualificazione legate ai finanziamenti del Piano Periferie. Il Museo degli abitanti è un progetto fotografico e testuale che troverà sede nell’edificio della Casa del Custode dell’ex Lanificio Gruber, in via del Raggio Vecchio, i

La roulotte faceva parte del progetto Roumba-Pane&Cultura ed era il presidio mobile che negli anni aveva coinvolto numerose cittadine e cittadini. "Il Comune e il gruppo di progetto - aggiunge Altamura - andranno avanti con le attività di partecipazione, che proseguiranno seppur con altre modalità. A dispetto del danno subito, i soggetti organizzatori intendono continuare le attività e non fermarsi".