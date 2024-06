Rottami abbandonati. L’ira dei residenti : "Questa è una vergogna"

Questa foto, scattata da un nostro lettore, racconta tutto lo sdegno dei tanti cittadini che hanno a cuore Perugia e che puntualmente denunciano il degrado e la sciatteria di molte aree del semicentro. Le immagini si commentano da sole. Dove siamo? Baraccopoli alle porte di Roma? Campo rom? Paese del terzo mondo? No: siamo alla Pallotta dietro la ex Fiat, dove un tempo l’Università aveva ipotizzato grandi progetti. Vicino c’è un parcheggio e la riclicleria della Gesenu. Ecco chi di dovere, porti via quella vergogna di rottami.