Rottamazione Cartelle: Documentazione Online a Spoleto

È sul sito del Comune la documentazione per la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti divenuti esecutivi. Dopo la Rottamazione “Quater“ ossia la definizione agevolata delle cartelle di pagamento affidate all’Agenzia entrate nel periodo tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 ed il Saldo e Stralcio parziale delle “Mini Cartelle“ (stralcio dei carichi fino a 1.000 euro affidati all’Agenzia tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015), l’amministrazione comunale ha aderito anche alla definizione agevolata delle ingiunzioni affidate al Concessionario Imposte Comunali Affini, nonché degli accertamenti divenuti esecutivi a far data dal 1° gennaio 2000 sino al 30 giugno 2022 (il Concessionario Ica risulta affidatario del servizio di riscossione coattiva dal 26 settembre 2017). Anche in questo caso, la definizione agevolata permetterà ai cittadini, di adempiere al pagamento dell’importo dovuto senza corresponsione di sanzioni ed interessi.