Rotatorie, manutenzione affidata agli sponsor

GUALDO TADINO – La manutenzione delle dieci rotatorie stradali nel gualdese verrà affidata a sponsor. Per tre anni. Il Comune ha pubblicato il relativo avviso. L’iniziativa si prefigge di coinvolgere soggetti privati nella cura e gestione degli spazi pubblici, contribuendo al miglioramento estetico e ambientale della città. Imprese, associazioni e altri enti affidatari dovranno prendersi cura, a proprie spese, della manutenzione delle aree interessate; in cambio, come sponsor, potranno installare un cartello pubblicitario all’interno dell’area adottata, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare del Codice della strada. Le proposte dei soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno essere presentate al Comune entro le ore 12 del 30 aprile prossimo, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito ufficiale del Comune; le stesse verranno valutate da una Commissione tecnica, che selezionerà gli sponsor in base alla qualità del progetto e al piano di manutenzione proposto. Jada Commodi, (nella foto), l’assessore ai lavori pubblici, dice: "L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per contribuire attivamente al decoro urbano, rafforzando al contempo la propria visibilità attraverso la sponsorizzazione delle aree verdi. Il nostro obiettivo è migliorare la qualità degli spazi pubblici attraverso collaborazioni proficue tra pubblico e privato. Invitiamo gli interessati a cogliere questa occasione per dare un contributo tangibile al miglioramento".

A.C.