Rockin’ Umbria tra concerti e Street Art

UMBERTIDE – Rockin’Umbria a Umbertide, con una giornata all’insegna della musica e dell’arte promossa dall’associazione St.Art e dal Comune in collaborazione con Anonima Impresa Sociale e Associazione Effetto Cinema. Il via oggi alle 17.30 con la presentazione del lavoro di street art realizzato negli spazi esterni della Piattaforma dal collettivo perugino Becoming X Art+Sound Collective. L’intervento, ideato e pensato appositamente per gli spazi della Piattaforma, è stato voluto da Anonima Impresa Sociale. Il lavoro esecutivo è stato realizzato da Marco Leombruni, Jacopo Mattelli e Francesco Montesanti, con il supporto di Daniele Pampanelli. Alle 21.30 i concerti dei Tiger! Shit! Tiger! Tiger! da Foligno, dei bolognesi Hyperwulff e dei Death Mantra For Lazarus, considerata una delle migliori band indipendenti italiane.