Roberto Di Meo racconta lo “Spazio dietro le quinte“

FOLIGNO Anche lo spazio, al di là delle scoperte e della presenza di astronauti, regala aneddoti, curiosità, retroscena legati ai fatti e ai protagonisti: Roberto Di Meo, giornalista, ripercorre i passaggi fondamentali della storia spaziale italiana e non, nel suo libro “Spazio dietro le quinte“ (Il Formichiere Editore) che verrà presentato sabato prossimo (Oratorio del Crocifisso, in via Gramsci); presenti, oltre all’autore, il sindaco Stefano Zuccarini, l’assessore Alessandra Leoni, il generale Leonardo Tricarico, già capo di stato maggiore dell’aeronautica militare, Giorgetta Paioncini, presidente dell’associazione ‘Donne Insieme’ (destinataria dei proventi della vendita del libro). Ieri una prima presentazione, con Di Meo che ha raccontato l’idea del libro. Sono intervenuti Marcello Cingolani, per la casa editrice ‘Il Formichiere’, l’assessore Marco Cesaro, Maria Rita Nigro in rappresentanza dell’associazione ‘Donne Insieme’ alla quale sarà devoluto il completo compenso dovuto all’autore.