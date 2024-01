Roberta Tardani nel Consiglio della Conferenza dell’Usl2

ORVIETO Una visione ottimistica riguardo il processo di miglioramento della sanità territoriale. E’ quella che esprime il sindaco Roberta Tardani, appena eletta nel Consiglio di rappresentanza della Conferenza dei sindaci della Usl2, presieduta dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. Insieme a Roberta Tardani nel Consiglio di rappresentanza il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, membro di diritto, e i primi cittadini di Trevi e Montecastrilli, rispettivamente Ferdinando Gemma e Riccardo Aquilini.

"Orvieto ha un ruolo importante nel sistema sanitario regionale e attraverso la Conferenza dei sindaci sarà possibile esprimere le esigenze del territorio in una ottica di integrazione tra le realtà sanitarie regionali – sottolinea il sindaco Tardani – . Questo incarico rafforza il nostro impegno per un miglioramento dei servizi a tutela della nostra comunità, un impegno che in questi anni è stato incessante e ha prodotto e porterà importanti investimenti sull’ospedale e sull’ex ospedale di piazza Duomo".

Tra i compiti della Conferenza dei sindaci dell’Usl Umbria 2 c’è innanzitutto quello di esprimere un parere sul piano sanitario regionale e di contribuire a delineare, nell’ambito della programmazione regionale e delle risorse definite, le linee di indirizzo e di attività dell’azienda sanitaria locale.

L’organismo garantisce inoltre la concertazione e la cooperazione tra la Asl e gli enti locali, anche attraverso la partecipazione dei cittadini e delle associazioni ai processi di formazione degli atti regionali di programmazione in materia di assistenza sanitaria e alla verifica dell’efficacia ed efficienza degli interventi realizzati.