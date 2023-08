Ritrovata la bici sottratta al turista a Perugia: ecco come è andata

Gli agenti della questura hanno rinvenuto venerdì mattina nei pressi del parco Chico Mendez una bicicletta elettrica che, lo scorso 17 agosto, era stata rubata da un camper parcheggiato nei pressi di via Cortonese. Il proprietario – un cittadino olandese – dopo aver constatato il furto, era andato negli uffici di Polizia per denunciare l’accaduto. Agli agenti aveva spiegato che, ignoti, dopo aver forzato il lucchetto con il quale aveva assicurato la bici al camper, avevano asportato la sua bici dandosi poi alla fuga. Dopo aver acquisito tutte le informazioni utili, gli operatori hanno effettuato una verifica delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza e, ieri mattina, durante un servizio di pattugliamento, all’interno del parco Chico Mendez, hanno rinvenuto la bicicletta con altro materiale, verosimilmente provento di furto. Una volta recuperata, gli agenti hanno contattato il turista per informarlo del ritrovamento. L’uomo si è poi recato in Questura dove ha ringraziato gli operatori della Polizia.