Coltellate a piazza del Bacio: arrestati due giovani coinvolti nella rissa

Perugia, 18 settembre 2023 - Sono stati identificati e arrestati due dei protagonisti della rissa a piazza del Bacio (Fontivegge), finita a coltellate. La Polizia di Stato, mentre gli altri sono fuggiti, è riuscita a fermare un cittadino della Guinea, classe 1997, gravato da precedenti di polizia. L'uomo aveva ferite alla mano e al viso. Sentito in merito, il 25enne ha dichiarato che uno dei suoi aggressori era armato di coltello e si era dato alla fuga in direzione via Canali. Grazie alla descrizione fornita dall’uomo e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, gli operatori sono riusciti ad identificarlo. Si tratta di tunisino di 30 anni con precedenti di polizia. Entrambi sono stati arrestati per il reato di rissa aggravata e lesioni personali aggravate. Indagini ancora in corso per risalire ad eventuali coinvolti.