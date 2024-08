Rissa alla sagra di Torchiagina. Denunciati cinque giovani. Nei guai anche un minorenne

Sono cinque i giovani, fra i 17 e i 23 anni, tutti di Bastia Umbra, denunciati dai Carabinieri per rissa aggravata. E’ il risultato delle indagini condotte dai militari dell’Arma della locale Stazione. Il fattaccio si è verificato 28 luglio a Torchiagina dove, durante una delle serate della tradizionale e storica settimana gastronomica torchiaginese - Sagra dell’oca arrosta, un gruppo di giovani è arrivato alle mani. Ancora una volta per motivi futili, una situazione violenta che si è innescata all’improvviso e che ha provocato paura e preoccupazione fra i presenti e ha creato un gran trambusto all’interno dei locali e degli spazi allestiti in occasione della manifestazione. Così, quella che doveva essere, come di consuetudine, una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza, con la presenza di gente di tutte l’età e anche di molti giovani, si è trasformata, per alcuni minuti, in uno scontro violentissimo e senza esclusione di colpi. Rissa interrotta grazie all’intervento di due addetti alla sicurezza e del personale del bar temporaneo, allestito per i giorni della sagra. Fortunatamente nessuno dei presenti ha riportato lesioni. Sull’episodio – l’ennesimo che, nel territorio, vede ‘protagonisti’ dei giovanissimi compreso, in questo caso, un minorenne - le indagini sono state condotte dai Carabinieri della Stazione di Petrignano d’Assisi. Sulla scorta delle informazioni e delle testimonianze raccolte i militari hanno quindi avviato le indagini e sono riusciti a risalire all’identità dei presunti partecipanti allo scontro, cinque giovani tutti residenti a Bastia Umbra. Quattro di loro sono stati denunciati a mentre, solo il diciassettenne, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del capoluogo umbro.

Maurizio Baglioni