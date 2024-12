Riqualificazione del campo da calcio, approvato il progetto

PERUGIA - La giunta comunale, su proposta dell’assessore allo sport Pierluigi Vossi, ha approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di "Riqualificazione energetica impianto di riscaldamento e di produzione acqua calda del campo da calcio di San Marco". Per finanziare il costo complessivo di circa 92mila euro si attingerà anche a un contributo regionale. Il Comune, infatti, aveva partecipato al bando per l’attuazione del Programma annuale per l’impiantistica sportiva 2024 destinato alle amministrazioni locali. Si prevedono interventi di riqualificazione energetica e di riqualificazione dell’impianto di proprietà comunale e attualmente in gestione all’Asd San Marco Juventina, all’interno dell’impianto sportivo "Mirko Trippolini". L’intervento di efficientamento della illuminazione prevede la sostituzione delle attuali lampade con proiettori a led IP66 per una potenza totale di 18mila watt. La riqualificazione dell’impianto consisterà nel potenziamento della centrale termica e nell’integrazione della stessa con l’installazione di pannelli solari termici.