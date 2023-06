Ripartono i centri estivi Divertimento e sport immersi nel verde

Ripartono i centri estivi per bambini e ragazzi dai 4 a 14 anni organizzati dalla cooperativa sociale Borgorete, dal 3 luglio all’11 agosto, a Città della Domenica. Una vacanza esperienziale nei 45 ettari di bosco del parco perugino, per esplorare la natura ed entrare a contatto con gli animali che lì vivono, oltre alla possibilità di partecipare a giochi, laboratori e attività ricreative, il tutto in un luogo storico e prezioso, antesignano dei parchi divertimenti e faunistici in Italia (info 075.5054941).