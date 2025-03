Rimosse due discariche abusive lungo la strada “75 bis“

Rimosse due discariche abusive, rinvenute in una delle zone più panoramiche del Trasimeno. Sono state necessarie quasi due settimane di lavoro per ripulire dai rifiuti due piazzole di sosta lungo la strada 75 bis, tra Montecolognola e Torricella, in località Trincerone. A renderlo noto è il sindaco di Magione, Massimo Lagetti (nella foto). La presenza di una delle due discariche era stata segnalata in Consiglio comunale da “Azione civica“. "Si è trattato – spiega Lagetti – di un lavoro molto impegnativo, gravato da una pendenza importante del terreno. Non possiamo che condannare queste forme di inciviltà; una vera e propria indecenza che non possiamo tollerare e che dovrebbe interrogarci a fondo". Lagetti rivolge un ringraziamento particolare agli operai impegnati in questa operazione guidati dal tecnico Andrea Merlini e dall’assessore Massimo Ollieri.