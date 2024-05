Rilancio delle aree interne, il focus

"Rilanciare le aree interne, cogliendo le opportunità delle nuove sfide legate alla sostenibilità ambientale, economica, lavorativa e sociale". E’ il tema dell’incontro promosso venerdì 3 maggio dalle ore 9.30 nell’atrio di Palazzo dei Sette ad Orvieto. La Cgil di Terni organizza infatti l’iniziativa “Per il rilancio dell’area sud-est Orvieto, verso un nuovo modello di sviluppo”, alla quale parteciperà tra gli altri Christian Ferrari, segretario della Cgil nazionale.

Ad introdurre i lavori sarà Claudio Cipolla, segretario generale della Cgil ternana, interverranno poi Carolina Galeazzi (Fp Cgil), Elisa Costantini (Filcams Cgil), Maura Gilibini (Spi Cgil) e Mario Margasini (Nuove Rigenerazioni Umbria). Seguirà una tavola rotonda, coordinata dal giornalista Fabrizio Ricci, alla quale parteciperanno Elena Torri (ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Maria Rita Paggio (segretaria generale Cgil Umbria), Mia Scotti (Riabitare l’Italia) e come detto Christian Ferrari (segretario confederale della Cgil nazionale).

Un’occasione per fare il punto sulle difficoltà del territorio e della sua popolazione, ma anche per approfondire le opportunità di rilancio che coniugano ambiente, economia e welfare nel segno della sostenibilità in un’ottica complessiva delle aree interne.