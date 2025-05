Riflettori su ’Gen2Gen’. Al via oggi il Festival. Ospiti, musica e food

I giovani del Trasimeno danno il via al loro Festival. Si svolge oggi a partire dalle 15 "Gen2Gen". La terza edizione della manifestazione organizzata da Generazione T nell’area verde Pietrafitta di Piegaro con un ricco programma di interventi di ospiti, musica e street food. Una giornata a ingresso gratuito pensata per scoprire come innovazione, sostenibilità ambientale e inclusione sociale possano migliorare il territorio. Un panel che vedrà dialogare tra loro la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, l’assessora regionale Simona Meloni, il sindaco di Panicale Giulio Cherubini e il sindaco di Piegaro Roberto Ferricelli. A parlare di filantropia nelle aree interne interverrà Carolina Cucinelli, figura chiave del progetto "Artigiani umanisti del web" e protagonista, insieme alla famiglia, del grande lavoro di riqualificazione del borgo di Solomeo. Per presentare il progetto Sinapsi, esempio virtuoso di innovazione sociale applicata al welfare territoriale, ci sarnno Emilio Paolo Abbritti, Direttore del Distretto Sanitario del Trasimeno, esperto di modelli organizzativi in sanità e promotore di buone pratiche di prevenzione e promozione della salute, e Manlio Mariotti, Presidente Regionale Auser Umbria, con una lunga esperienza nel campo sindacale, politico e sociale. Un dialogo tra istituzioni e società civile per raccontare come, anche nei contesti più piccoli, sia possibile costruire reti e progetti capaci di migliorare la qualità della vita delle persone. A seguire l’intervento del content creator e imprenditore Marcello Ascani, con un seguito di oltre un milione di persone su varie piattaforme, parlerà dell’importanza dell’imprenditoria giovanile per creare valore e fornire prospettive di ampio respiro a territori e comunità. Ascani è il Ceo di Flatmates Acency, agenzia che supporta i brand nella crescita online e che conta al suo interno alcuni dei content creator più seguiti. Chiuderà l’evento la musica di "Con un deca – Solo musica italiana" dalle 23 alle 2. Sara Minciaroni