Riflettori su “Fratelli Ferretti contro Real Madrid“ Da oggi al Cinema Esperia il film "Made in Umbria"

Da oggi è in programmazione al Cinema Esperia il film "Fratelli Ferretti contro Real Madrid", per la sceneggiatura di Luca Labarile e Roberto Costantini che ne è anche il regista. "Tutto il cast e la troupe sono composti di professionisti del nostro territorio. Il nostro film è un tentativo in piccolo di dimostrare che il cinema si può fare anche da noi" sottolinea Costantini. Ne sono infatti interpreti Rodolfo Mantovani, Daniele Ridolfi, Francesco Rossini, Mauro Cardinali, Giulia Zeetti. "Non essere costretti ad andare a Roma o a Milano oppure all’estero per fare cinema è un sogno che molti di noi nutrono da tempo – aggiunge il regista -. Le professionalità ci sono, quello che manca sono gli investimenti sia pubblici che privati. Io e Luca Labarile ci siamo conosciuti studiando sceneggiatura a Montone. Rodolfo Mantovanie Daniele (Ridolfi) sono amici e attori con cui ho già lavorato come Francesco Rossini, Mauro Cardinali, Giulia Zeetti. Ma tutto il cast e la troupe sono composti di professionisti del nostro territorio. Il nostro film è un tentativo in piccolo di dimostrare che il cinema si può fare anche da noi". Sabato 29 aprile, al Cinema Esperia, il regista insieme a cast e troupe presenterà il film prima della proiezione delle 21.30; sarà proposto poi in altri cinema della regione. Il film, girato fra Bastia Umbra, Assisi, Perugia narra dei fratelli Ferretti, Achille insegnante di acqua gym che vive vicino Perugia che a 43 anni ancora sogna di diventare un campione sportivo (punterà sul minigolf) e Ferruccio, professore di matematica in una importante università americana, tornato a casa dopo da 18 anni, dal giorno del funerale della madre, e che non ha nessuna intenzione di aiutare Achille. "Con estremo piacere finalmente potremo vedere questo film realizzato a Bastia Umbra" dice il sindaco Paola Lungarotti .

Maurizio Baglioni