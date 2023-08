Rifiuti, raccolta differenziata con gli Ecobox

TODI – E’ partito a pieno regime, sia pure con qualche legittima incertezza tra i cittadini, il nuovo servizio della raccolta differenziata nel Comune di Todi, con l’estensione del servizio alle vie Sant’Agostino e via Angelo Cortesi, a ridosso del centro storico cittadino. Nello specifico, il gestore Gesenu ha consedgnato alle utenze domestiche mastelli per il rifiuto organico e secco residuo. I cittadini possono così differenziare il rifiuto organico e secco residuo esponendo su strada il proprio mastello, per permetterne lo svuotamento da parte degli operatori, secondo i giorni comunicati nel calendario di raccolta. Inoltre, sono stati installati degli Ecobox per la carta, la plastica, i metalli e il vetro. Ad ogni utenza è stata una specifica postazione per conferire i propri rifiuti. Gli Ecobox sono degli appositi contenitori muniti di serratura che possono essere utilizzati esclusivamente da chi è in possesso delle chiavi di apertura.

Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche sono entrati in funzione contenitori assegnati per carta, plastica e metalli, organico, secco residuo. Per le utenze non domestiche Il nuovo sistema prevede esclusivamente il conferimento tramite dei contenitori assegnati muniti di serratura, che possono essere utilizzati solamente da chi è in possesso delle chiavi di apertura. La raccolta del vetro avviene invece, tramite l’utilizzo di campane stradali. L’obiettivo dell’amministrazione comunale – ha sottolineato al momento della presentazione l’assessore Elena Baglioni – è di migliorare progressivamente i già buoni risultati che hanno visto anche lo scorso anno la città di Todi inserita da Legambiente tra i Comuni Ricicloni, ovvero ai primi posti per il livello di raccolta differenziata".