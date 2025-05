Duecento tazzine d’artista. Ceramiche d’autore da tutto il mondo in mostra

Saranno circa 200 le tazzine in ceramica d’autore, con alcuni piccoli capolavori anche dal Sud Africa, che saranno esposte nel fine settimana a Città di Castello. Torna “TazzinArt“, una manifestazione che vuole celebrare la ceramica e la cultura con 32 artisti espositori e circa 200 tazzine, realizzate in pezzi unici come micro-sculture che mostrano i linguaggi artistici contemporanei di varie parti del mondo. Le produzioni saranno dunque visibili nei bar e ristoranti della città, portando un pizzico di arte nella quotidianità di tutti.

Gli artisti che espongono sono: Luca Baldelli, Simona Baldelli, Marco Baldicchi, Cristina Biccheri, Nicola Boccini, Busta Boltoon, Fiamma Borgni, Fanette Cardinali, Alessandra Carnimeo, Paola Cesari, Jenny Chadwick, Sandile Cele, Ceramiche Noi, Flavia Eleonora Colacicchi, Eleonora Duranti, Marino Ficola, Francesca Giorgi, Leslie González, Peter Jacobs, Lungiswa Joe, Alex Koban, Andrea Lensi, Fabio Mariacci, Viola Mariacci, Gabriella Marinucci, Isabella Bianchi Michiel, Monica Monaia, Sikho Mququ, Kate Van Putten, Attilio Quintili, Beatrice Tascini e Giampaolo Tomassetti.

Per l’edizione 2025 sono stati invitati sette artisti di Cape Town rappresentativi delle diverse etnie e culture sudafricane costituendo un intreccio di linguaggi estetici e tematiche profonde. Tra gli espositori inoltre alcuni “nomi“ che fanno parte di una delle città della Strada della Ceramica Umbra: Deruta. Special guest star l’artista messicana Leslie Gonzalez.

Anche il concept grafico di questa edizione è stato rinnovato e affidato all’artista austriaco, ma residente a Città di Castello, Alex Koban che ha ripensato il logo e la grafica della manifestazione: una modalità che sarà replicata ogni anno affidando la grafica ad un artista diverso.

Le tazzine saranno esposte nel centro storico e in Pinacoteca dal 17 maggio, giornata di inaugurazione e coincidente con la manifestazione nazionale “Buongiorno Ceramica“, fino al 15 giugno. Ogni artista ha realizzato sei tazzine, una delle quali sarà donata alla città, per entrare a far parte del futuro Museo della Ceramica Tifernate. Per offrire una visione d’insieme, inoltre una realizzazione di ciascun partecipante verrà esposta nel salone di rappresentanza della Pinacoteca.

TazzinArt è resa possibile grazie agli Artisti della Ceramica tifernate e al Comune.