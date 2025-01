Rifiuti, quegli aumenti anomali in discarica

Oggi pomeriggio alle 16, nella Sala Fiume di Palazzo Donini, l’assessore regionale all’Ambiente Thomas De Luca e Andrea Sisti, presidente dell’Autorità umbra rifiuti e idrico (Auri) e sindaco di Spoleto, nel corso di una conferenza stampa faranno il punto della situazione sul conferimento in discarica dei rifiuti speciali, con particolare riferimento a quanto avvenuto nei siti di Belladanza (Città di Castello) e Le Crete (Orvieto).

Il Consiglio direttivo dell’Auri (l’Autorità regionale per i rifiuti e l’idrico) infatti ha fatto slittare di qualche mese l’approvazione definitiva del piano flussi per quanto riguarda l’anno che è appena iniziato, in quanto un "considerevole" nonché "anomalo" aumento del conferimento di rifiuti speciali – provenienti in particolare da fuori regione – si è verificato nelle due discariche.

Un fatto anomalo tanto che a metà dicembre Auri ha fatto partire una lettera ai gestori in cui segnalava "l’eccezionalità dell’evento, mai riscontrato negli anni precedenti", chiedendo spiegazioni.

La delibera è stata approvata con il parere favorevole di cinque sindaci (Perugia, Spoleto, Città di Castello, Magione e Marsciano) il "no" di Roberta Tardani (Orvieto) e l’astensione di Giuseppe Malvetanti (Stroncone) e Marco Iapadre (assessore del Comune di Terni), mentre il folignate Stefano Zuccarini non ha partecipato.

In pratica la stessa spaccatura tra centrosinistra e centrodestra che si è verificata con lo stop alla procedura di realizzazione del termovalorizzatore.