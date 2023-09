Ricostruzione galleria Gubbio: si ricomincia

Un’effige che rappresenta Santa Barbara, protettrice dei minatori, è stata benedetta davanti l’ingresso della galleria della Contessa nel giorno in cui si è entrati nel vivo della sua ricostruzione, ovvero lunedì 18. Una storia che parte da lontano: l’effige è stata ritrovata nel corso della demolizione delle vecchie strutture, e conservata proprio per questa occasione, nel momento in cui si andava a realizzare le colate in cemento della galleria che sta subendo lavori di rifacimento, i quali proseguono secondo la tabella prestabilita. Il vicario diocesano Don Mirko Orsini ha impartito la benedizione dell’effige, del cantiere e di tutti coloro che vi operano in questo periodo; inoltre, è stata posizionata un’edicola a protezione dei lavoratori e di chi percorrerà quella strada. Erano presenti le autorità comunali.