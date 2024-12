Ricicleria pronta a riaprire. Ultimati i lavori di restyling

Il Comune ha annunciato che da parte di Tsa è arrivata la comunicazione di fine dei lavori di manutenzione straordinaria e la data di riapertura al pubblico della ricicleria del capoluogo, in via della Stazione. "Un servizio atteso da tempo – commentano dall’amministrazione comunale (nella foto il sindaco Matteo Burico) – e la conferma di una conquista non scontata: siamo l’unico territorio del Trasimeno con due riciclerie attive. Dopo tanti disagi per i nostri concittadini, la buona notizia che attendevamo". La data d’inaugurazione è martedì 7 gennaio. La notizia di conclusione dei lavori arriva ad appena 24 ore dalla sentenza emessa dal Tar dell’Umbria che sancisce la restituzione ai proprietari, da parte del Comune, di un terreno privato in precedenza occupato dall’Ente per svolgere questi interventi alla ricicleria e rimanda l’esame della domanda di risarcimento del danno alla fine di gennaio 2025. "La illiceità – ha scritto il Tar – dell’attuale situazione, avendo il Comune di Castiglione del Lago (con T.S.A. s.p.a.) occupato e utilizzato il terreno in assenza di un titolo, valido ed efficace, idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, contratto o provvedimento di acquisizione)", procurando un "danno ingiusto" che comporta l’accoglimento della domanda di condanna del Comune di Castiglione del Lago alla restituzione del bene occupato, rinviando l’esame della domanda di condanna al risarcimento del danno all’udienza pubblica del 28 gennaio 2025. Ma il terreno era comunque già da tempo stato restituito al proprietario e riportato alle condizioni originarie. Ma l’opposizione replica "oltre a creare grandissimo disagio per 3 anni di chiusura e continue promesse a oggi ci troviamo come il gioco dell’oca al punto di partenza".