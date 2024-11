Ricicleria chiusa da anni: "Disagi per i cittadini"

CASTIGLIONE DEL LAGO - Sono trascorsi tre anni dalla chiusura della ricicleria di via della Stazione a Castiglione del Lago. "Tre anni di disagi per i cittadini - dicono Daniz Lodovichi e Pierino Bernardini - del capoluogo e delle frazioni situate a nord per recarsi alla ricicleria di Pineta che gli utenti hanno dovuto subire per conferire il materiale. Questa situazione doveva terminare dopo tanti rinvii a fine primavera, dopo un intervento di adeguamento funzionale e ristrutturazione, invece è ancora chiusa. La Voce dei Cittadini era già intervenuta nel 2022 proponendo un centro raccolta rifiuti all’ ex-pomodoraia. Agli inizi del 2019 venne approvato dal consiglio comunale un protocollo con un privato che prevedeva un’operazione immobiliare fortemente contestata dentro e fuori il consiglio comunale. Il comune fece marcia indietro rivedendo il progetto facendo decadere il Protocollo e modificando il precedente progetto. Siamo ad autunno inoltrato e della riapertura della ricicleria non si sa niente. Se ci avessero ascoltato il problema sarebbe già stato risolto, e senza polemiche".