Ricevuti in Comune i volontari della Prociv

Il sindaco Michele Moretti ha ricevuto in Municipio i volontari della Protezione civile, accompagnati dal responsabile Luca Montagnoli, che sono intervenuti in soccorso della popolazione alluvionata in Toscana. I sette volontari marscianesi, partiti con il contingente di Protezione civile della Regione Umbria e impegnati a Rufina, vicino Firenze, da sabato 15 a martedì 18 marzo, sono Tiziana Bussolini, Alberto Cardaioli, Giuliano Munzi, Simone Papi, Giampaolo Patoia, Ali Shamssiantorfeh e Simone Spaccini. "Fin dalla sua costituzione nel 2004 – ha ricordato il sindaco nel portare il ringraziamento da parte di tutta la comunità –, il Gruppo comunale di Protezione civile ha saputo costruire e mantenere un livello estremamente alto di efficienza che gli ha permesso di gestire e portare aiuto concreto in tante emergenze a livello locale e su tutto il territorio nazionale, operando sempre con attenzione e responsabilità. La capacità operativa garantita dall’impegno di tutti i volontari del nostro Gruppo comunale è un valore al servizio delle comunità del quale tutta Marsciano è orgogliosa". "La partecipazione civica – ha aggiunto – è un valore inestimabile per una comunità e l’attivazione del corso di formazione per volontari di protezione civile che abbiamo iniziato da qualche settimana va nella direzione di ampliare sempre più questa fondamentale risorsa. L’amministrazione continuerà a garantire il massimo supporto al lavoro di questa vera e propria eccellenza".

s.f.