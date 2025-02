Riavvio impianto Bioter. Ricorso della Regione

La Regione Umbria ha presentato ricorso al Consiglio di Stato in merito alla sentenza del Tar sulla applicabilità delle Best available techniques (Bat) nella richiesta di riavvio dell’impianto Bioter di Terni. Da lunedì inoltre scatteranno le operazioni per la manutenzione ordinaria che prevedono emissioni di vapore ed eventi sonori. Operazioni di manutenzione su cui vigilerà anche l’Arpa. "Siamo convinti che la richiesta di riavvio/esercizio dell’impianto – afferma l’assessore all’ambiente della Regione Umbria, Thomas De Luca – vada subordinata alla presentazione di un’istanza di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per l’adeguamento alle migliori tecnologie disponibili e siamo pronti a far valere le nostre ragioni fino all’ultimo grado di giudizio". Lo stesso assessore De Luca aggiunge: "l’azienda, ci ha comunicato che nelle prossime settimane si svolgeranno delle operazioni di manutenzione ordinaria dell’impianto che sono in linea con le attività autorizzate. Tali attività comporteranno delle emissioni di vapore in atmosfera a partire da lunedì 24 febbraio. Tali getti di vapore con eventi sonori che si protrarranno per circa 15 giorni saranno effettuati all’interno delle fasce orarie dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 20". È impossibile impedire l’attività già programmata di manutenzione ordinaria, ma la Regione, assicura l’assessore, è pronta a monitorare e a garantire la massima attenzione. A vigilare su tali operazioni, come detto, sarà anche l’Arpa.