Riapre il Teatro dei Riuniti. Lo gestirà l’Accademia

"Siamo tornati". Un annuncio che somiglia ad un grido liberatorio quello dell’Accademia dei Riuniti, in concomitanza con la riapertura dell’omonimo, storico teatro umbertidese dopo quasi un anno di lavori di ristrutturazione. Non solo: sarà ancora l’Accademia a gestire il teatro per altri cinque anni dopo aver vinto il bando relativo. "Con grande piacere – dicono i responsabili del sodalizio - vi comunichiamo ufficialmente che torneremo a gestire per cinque anni il Teatro dei Riuniti di Umbertide. È per noi un ritorno a casa, dopo una decina di mesi di chiusura. Siamo felici, orgogliosi e sentiamo la responsabilità di occuparci, come gestori di un teatro pubblico, di quello spazio "inutile ma che ci deve essere" che si chiama teatro. Manterremo il nostro modello artistico peculiare fatto di passione, creativitá e apertura. Stiamo giá lavorando per tirare a lucido la struttura e presentarvi, nel 2025, una stagione all’altezza delle aspettative, in primis delle nostre".

Intanto una chicca: il 7 e l’8 dicembre andrà in scena "Un canto di Natale", di Charles Dickens (foto) versione dell’eclettico, talentuosissimo attore tifernate Michelangelo Pulci, "il testo giusto per tornare a regalare, al nostro pubblico, l’emozione di un teatro vivo". Il teatro dei Riuniti è stato interessato da lavori di riqualificazione per circa 80mila euro riguardanti lì’impianto di riscaldamento, la manutenzione dei condotti dell’aria, i camerini, una nuove illuminazione delle vie di accesso a led. Nel frattempo l’Accademia dei Riuniti non ha mai smesso la propria attività dando vita rassegna "Riuniti off", con rappresentazioni teatrali itineranti in città.

Pa.Ip.