Riapre dalle 8 alle 20 il posto fisso della polizia al pronto soccorso

TERNI Riapre, dopo la chiusura dovuta alla pandemia, il posto fisso della polizia all’ospedale Santa Maria. Lo ha deciso il questore Bruno Failla, accogliendo per l’inaugurazione il prefetto Giovanni Bruno, il sindaco Leonardo Latini, la presidente della Provincia, Laura Pernazza, il direttore generaledell’Usl, Massimo De Fino, e quello dell’Azienda ospedaliera, Andrea Casciari. Situato al piano terra, nell’area del Pronto Soccorso, il posto di polizia è in effetti un avamposto, come ha detto il questore, in quanto dietro alla presenza fisica degli agenti, c’è l’operatività della Questura. "Il presidio fungerà da raccordo per tutte quelle esigenze connesse alla polizia giudiziaria – spiega la Questura – ; il personale avrà un’attenzione particolare a tutti quei casi riconducibili al “Codice Rosso”, come episodi di violenza domestica, violenza di genere, maltrattamenti". Il segretario del Mosap, Roberto Fioramonti, plaude all’iniziativa ma sollecita il Ministero a trasferire a Terni un adeguato numero di agenti che permetta l’attivazione del servizio in ospedale h24.