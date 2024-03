"Riaccendiamo Bastia". Degli Esposti lancia la sfida

BASTIA UMBRA – "Riaccendiamo Bastia!". Questo l’invito che Catia Degli Esposti, attuale consigliere comunale di opposizione che ha scelto la costruzione di una proposta civica, rivolge alla cittadinanza bastiola in vista delle elezioni amministrative del prossimo 9 giugno. Una proposta che sarà presentata ufficialmente domani alle ore 17.30, all’Auditorium Sant’Angelo dalla stessa Degli Esposti e da alcuni dei rappresentanti della coalizione che la sosteranno nel percorso e che conta le liste Bastia Civica, Bastia Futura, Bastia Popolare e Forza Bastia.

Sarà l’occasione - viene evidenziato - per presentare le idee della coalizione e del candidato sindaco in materia di economia, politiche giovanili, sport e cultura, famiglia, esigenze della terza età e servizi socio-sanitari, lavori pubblici, viabilità e sicurezza. Idee e proposte che Catia Degli Esposti e la coalizione che la sostiene intendono condividere e declinare nella stesura definitiva del programma insieme ai contributi che arriveranno dai cittadini. Catia Degli Esposti, eletta in consiglio comunale nelle file della Lega (era candidato sindaco) nei mesi scorsi, insieme alla collega di partito Jessica Migliorati era uscita dal raggruppamento per dar vita a Umbria Civica, della quale era portavoce. Un percorso che ora l’ha portata a ufficializzare la sua candidatura alla carica di sindaco con il sostegno di liste civiche, alcune anche presenti in consiglio comunale, di recente uscite dalla maggioranza. Si tratta, al momento, della quarta candidatura ufficializzata, dopo quella di Matteo Santoni per alternativa Popolare, quella di Erigo Pecci, per la coalizione civico progressista, del sindaco in carica Paola Lungarotti che guiderà le forze di centrodestra.