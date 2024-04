Shopping ’indebito’, denunciato

PERUGIA – Sedici strisciate di troppo, sedici acquisti che il titolare della carta di credito sapeva di non aver fatto. Il Centro operativo per la sicurezza cibernetica Umbria ha identificato e denunciato il presunto responsabile dello shopping non autorizzato: un 30enne cittadino straniero, regolarmente soggiornante in Italia. Nello specifico, è stata la vittima che, accortasi che sulla sua carta di credito erano state addebitati numerosi acquisti sotto soglia, ovvero quelle transazioni per le quali non è necessaria la digitazione del pin di sicurezza, effettuate in svariati esercizi commerciali della zona intorno alla stazione ferroviaria, ha denunciato l’accaduto alla polizia.

L’ambito territoriale circoscritto rilevato dalle indagini e dalla lista movimenti del titolo di pagamento utilizzato ha indotto i poliziotti a ritenere che l’autore del reato potesse risiedere nelle immediate vicinanze. Grazie agli approfondimenti e alla visione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza degli esercizi commerciali interessati dagli acquisti, è stato possibile risalire all’identità del soggetto ritenuto responsabile delle 16 transazioni indebite. L’indagato, rintracciato in strada dalla polizia, è stato denunciato per il reato di indebito utilizzo della carta di pagamento elettronica.