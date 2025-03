Revocata l’autorizzazione all’autoscuola

ORVIETO Revocata l’autorizzazione ad una storica autoscuola orvietana. Il provvedimento che di fatto impone la chiusura dell’attività, è stato adottato dagli uffici della Provincia. L’autoscuola aveva trasmesso la polizza cauzioni a garanzia degli obblighi di capacità finanziaria, ma era stata fornita da una agenzia di assicurazione rumena. Secondo la Provincia la garanzia non sarebbe iscritta nell’albo detenuto dalla Banca d’Italia. La Provincia ha valutato come "inaccettabili le osservazioni trasmesse in ragione del fatto che l’autoscuola, al momento della prima diffida risultava avere una attestazione di capacità finanziaria scaduta in data 29 settembre 2023, senza che ciò sia stato comunicato al servizio trasporti o che si sia provveduto, prima di detta scadenza, al rinnovo della stessa". La revoca della licenza è dunque legata al fatto che la scuola guida non avrebbe le necessarie garanzie finanziarie per proseguire la propria attività.