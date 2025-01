Rete d’argento Ancora più vicini agli over 65: "Il tema degli anziani diventa emergenza"

“Rete d’argento“, il progetto per l’invecchiamento attivo degli anziani over 65, promosso dalla Caritas, sta facendo passi avanti, grazie al Tavolo di coordinamento. "Rete di Argento” - spiega la responsabile Caritas Simona Bianconi –ha offerto un percorso attuativo a tutta la cittadinanza, in particolare alle persone anziane, attraverso un ciclo di sette incontri informativi, dall’11 aprile al 28 maggio 2024, a cura del Distretto del Perugino USL Umbria 1, con argomenti di grande importanza rispetto al tema dell’invecchiamento attivo: adottare stili di vita sani attraverso l’alimentazione, l’attività fisica, la prevenzione del fumo e dell’alcol, il gioco responsabile e la sicurezza alimentare.

Inoltre è stato avviato uno sportello welfare itinerante in 11 Centri Soci Culturali e alla Fondazione Santa Caterina, oltre all’avvio della mappatura delle risorse e dei servizi presenti sul territorio. Non sono stati trascurati neppure quattro percorsi di cittadinanza attiva, nello specifico tre informativi sulle conoscenze e le competenze digitali rivolte agli anziani, uno sulla prevenzione delle truffe in collaborazione con la Polizia di Stato.

Tra i partner del progetto, oltre al Comune e a tante associazioni, anche la Usl 1. "Il prossimo incontro - anticipa l’assistente sociale Francesca Cagnoni – sarà alla “Casa di Comunità”, a Ponte San Giovanni, che verrà inaugurata il 31 gennaio. Con l’occasione taglio del nastro del Punto unico di accesso ai servizi, dove sia gli operatori socio-sanitari dell’Usl Umbria 1 che gli assistenti sociali del Comune andranno ad aprire con degli orari dedicati al pubblico per fare una lettura del bisogno in maniera integrata".