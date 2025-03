Rete comunale del gas: "’No’ alla vendita"

TERNI "No alla vendita della rete comunale del gas", è quanto si chiede in un atto d’indirizzo presentato da FdI e votato all’unanimità in Consiglio comunale. L’atto è stato illustrato dal consigliere comunale Marco Cecconi: "Sono molto soddisfatto che un mio atto di rilevanza strategica per la rete infrastrutturale pubblica abbia trova l’unanimità dei presenti. Nel mio intervento ho sottolineato inoltre che in un altro bando, quello della pubblica illuminazione, occorre tenere presente l’esperienza maturata nel settore, come quella che può vantare Asm dal ‘62 ad oggi, e pertanto nella stesura della gara, a proposito di reti pubbliche, ci dovrebbe essere il parametro della professionalità maturata".

Il Consiglio chiede quindi a sindaco e Giunta di "attivarsi affinché Terni Reti (posseduta al 100% dal Comune) rinunci all’opzione della vendita della rete comunale del gas e metta allo studio con la massima sollecitudine una proposta di saldo e stralcio del credito vantato dalla società nei confronti di Umbria Distribuzione Gas per gli anni dal 2019 ad oggi e concordi con la stessa Udg un piano di rientro del proprio debito; inoltre ad attivarsi affinché Terni Reti bandisca al più presto una nuova gara per l’affidamento della rete per i prossimi anni, dato che a tutt’oggi Umbria Distribuzione Gas gestisce di fatto la rete in assenza di contratto".