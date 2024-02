Restyling di Piazza 40 Martiri. I parcheggi saranno “tagliati“

GUBBIO - “Focus” ieri in consiglio comunali sulla riqualificazione di Piazza 40 Martiri, con un investimento di cinque milioni di euro sui fondi del Pnrr, favorito e sollecitato dalle interrogazioni del gruppo consiliare M5S e dell’ex sindaco Orfeo Goracci. Il sindaco Filippo Stirati e la vice sindaco Alessia Tasso hanno fornito chiarimenti in ordine ai parcheggi, ai giardini pubblici e, indirettamente anche in merito ai lavori in corso nell’ex ospedale per la realizzazione della “Casa di comunità”. È previsto un dimagrimento per quanto riguarda gli attuali 288 posti macchina. Confermati i 100 del settore custodito, quelli dietro l’edicola per intenderci, la forbice è destinata a ridurre i 188 che si trovano nei perimetri dei giardini pubblici e dei così detti “giardinetti”. Sicura la soppressione degli “stalli” dinanzi alla chiesa di San Francesco e all’ingresso dell’ex ospedale. A proposito del quale è stato annunciato che la sospensione dei lavori nel comparto della vecchia struttura sanitaria destinata a ospitare la “casa di comunità”, i cui ritardi provocano una qualche preoccupazione come richiamato a più riprese dal mondo sindacale, è legata al ritrovamento di importanti reperti romanici che richiedono riflessioni sul modo di procedere per una adeguata tutela e valorizzazione. Infine per i giardini pubblici è stato annunciato che non è previsto alcun intervento al patrimonio arboreo, sul quale vigila un apposito comitato, e comunicata la decisione di impiegare per i viali materiale drenante per evitare il formarsi di zone d’acqua con la pioggia.